نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الأساسي للفريق، لمواجهة منتخب كرواتيا، مساء السبت، التي ستقام على أرض استاد خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل "أسود الأطلس" على الشكل الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، جواد ياميق، أشرف داري.

الوسط: عبد الحميد صابيري، سفيان أمرابط، بلال الخنوس.

الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري.

ويبحث منتخب المغرب أمام الكروات عن تحقيق الميدالية البرونزية، من خلال احتلال المركز الثالث في مونديال قطر، وذلك سيكون للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

وكان منتخب "أسود الأطلس" أول منتخب عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي في أكبر بطولة عالمية لكرة القدم.