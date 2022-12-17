نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)—ألغيت مباراة الديربي بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم في أستراليا، بعدما اجتاح مشجعون الملعب، وأصابوا حارس مرمى في مشهد مشين، السبت.

أظهرت مقطع فيديو اندلاع مشاهد الفوضى بعد أن سقطت ألعاب نارية في الملعب، مع تدفق المشجعين غلى الملعب، وأحاطوا بمسؤول (حكم) المباراة أليكس كينغ وحارس نادي ملبورن سيتي توم غلوفر.

بعد لحظات، رمى مشجع غلوفر في رأسه بما بدا أنه سلة مهملات معدنية.

وقال نادي ملبورن سيتي إن غلوفر تلقى علاجًا طبيًا ومن المحتمل أنه يعاني ارتجاج في المخ. وقال النادي لاحقا إن غلوفر بحاجة إلى العديد من الغرز الجراحية من أجل تمزق في وجهه، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

كان ملبورن سيتي متقدمًا بهدف ضد ملبورن فيكتوري في الشوط الأول عندما بدأت الفوضى في ملعب "ايه ايه ام آي مارك" في ملبورن.

بعد ذلك، أدان نادي ملبورن فيكتوري ما حدث واعتذر إلى غلوفر، ومسؤول ومصور المباراة.

"الأفعال التي حدثت، التي شهدت دخول المتفرجين إلى الملعب وإصابة لاعب ملبورن سيتي، ومسؤول ومصور شبكة "تن"، غير مقبولة تحت أي ظروف ولا مكان لها في كرة القدم"، حسبما قال "ملبورن فيكتوري" في بيان.

وأكد النادي أن "أمان ورفاهية كل فرد على صلة بمباراة كرة قدم هي أمر بالغ الأهمية والنادي لا يقبل هذا السلوك".

وقال ملبورن سيتي إنه سيصدر بيانًا "في الوقت المناسب".

وفقًا لرابطة المحترفين الأسترالية (APL)، هدّد المشجعون بالاحتجاج على الأخبار التي تفيد بأن نهائيات الدوري الأسترالي الثلاث المقبلة ستنتقل إلى سيدني.

وقالت الرابطة، في بيان، إنها ستحقق في الحادث "على الفور".

وأضافت: "مثل هذا السلوك لا مكان له في كرة القدم الأسترالية، مع بدء تحقيق كامل في كرة القدم الأسترالية على الفور، حيث سيتم فرض عقوبات شديدة".