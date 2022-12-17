دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لأول مرة في التاريخ يلتقي المنتخب الأرجنتيني بنظيره الفرنسي في نهائي كأس العالم، وسط صراع محتدم على اللقب الثالث في المونديال لكل فريق، وبين ليونيل ميسي وكيليان مبابي، سيتأرجح أغلى الألقاب في عالم كرة القدم الأحد، على أرضية ملعب لوسيل في المشهد الختامي لكأس العالم 2022 في قطر.

بين "الرقصة الأخيرة" و"بيليه الجديد"

يطمح ميسي لإنهاء مسيرته مع منتخب بلاده بتحقيق اللقب الجماعي الوحيد الذي فشل بإضافته إلى خزائن ألقابه وأمجاده في عالم كرة القدم، إذ من المؤكد أن نهائي مونديال 2022 سيكون آخر لقاء يلعبه ليو في كأس العالم ومن المرجح أن يكون الأخير أيضا مع منتخب بلاد الفضة. .

وبعد نكسة 2014 وخسارة اللقب أمام ألمانيا في النهائي، يطمح زملاء ميسي في المنتخب إلى أن يكون ليو بطل المشهد الأخير في المونديال وبيده كأس العالم في لقطة لن تُنسى في تاريخ كرة القدم إلى الأبد.

بالمقابل، يسعى "الديوك" بقيادة موهبتهم الخارقة، مبابي، ليصبحوا أول منتخب يحقق كأس العالم في نسختين متتاليتين منذ البرازيل عامي 1958 و1962.

ودون أن يشعر، بدأ المشجعون يقارنون مبابي بالأسطورة البرازيلية، بيليه، الذي كان آخر نجم بارز يحقق لقب المونديال في نسختين متتاليتين، ومن المتوقع أن تنتشر صورة لبيليه وهو يرفع كأس العالم 1962 في تشيلي إلى جانب صورة مبابي حاملا اللقب الأغلى وسيطلق عليه كثيرون اسم "بيليه الجديد".

النجمة الثالثة

لا شك أن تلك النجوم التي تضعها المنتخبات فوق شعارات اتحاداتها على قمصان اللاعبين، شرف عظيم لأي بلد، فالبرازيل تُسمى ملكة كرة القدم لأنها تحمل "5 نجوم" فوق شعارها.

وتتساوى الأرجنتين وفرنسا بعدد النجوم، إذ يمتلك كل منتخب لقبين في كأس العالم (الأرجنتين 1978 و1986، وفرنسا 1998 و2018)، لذلك تستحق موقعة لوسيل أن يُطلق عليها اسم "صراع النجمة الثالثة".

الغيابات وأين ومتى؟

سيُلعب نهائي كأس العالم 2022 على أرضية ملعب "لوسيل" في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي لدولة قطر.

أما الإصابات، فهي صداع في رأس منتخب فرنسا بسبب الفيروس الذي تفشى في أوساط معسكر الديوك بعد أن أًصيب يه كل من أندريان رابيو ودايوت أوبامياكانو وغابا عن مباراة نصف النهائي أمام المغرب، ليلحق بهما كل من رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي وكينغسلي كومان ويغيب الثلاثي عن التدريبات الجماعية للفريق قبل مواجهة الأرجنتين الجمعة.

أما الإصابات العضلية، فضربت أيضا منتخب فرنسا بعد أن تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن إصابة ثيو هيرنانديز في الركبة وإصابة رمانة وسط الميدان أوريلين تشواميني في الفخذ.

ومن غير المؤكد بعد ما إذا كان سيشارك أي من هؤلاء اللاعبين الخمسة في المباراة القادمة أمام الأرجنتين، في حين لا يعاني "راقصو التانغو" من أي إصابات قبل النهائي.