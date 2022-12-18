ليونيل ميسي الأفضل.. تعرف إلى الفائزين بجوائز مونديال قطر

نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نال الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، عقب تتويج منتخب بلاده باللقب، بعد التفوّق على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي 3/3.

ويأتي تتويج ميسي (35 عامًا) بهذه الجائزة، عقب مساهمته في إحراز 10 أهداف في البطولة، إذ سجّل 7 أهداف وصنع 3.

وحصد الفرنسي كيليان مبابي (23 عامًا) جائزة الحذاء الذهبي في مونديال قطر، إذ انفرد بصدارة الهدّافين برصيد 8 أهداف.

وتمّ اختيار إنزو فيرنانديز، لاعب منتخب "التانغو" والبالغ من العمر 21، كأفضل لاعب شاب في أكبر بطولات العالم.

وفاز الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (30 عامًا) جائزة أفضل حارس في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، خاصة بعد أن لعب دورًا بارزًا في جلب اللقب لفريقه بعد غياب 36 عامًا، عقب التصدي لركلات الترجبح أمام المنتخب الفرنسي.