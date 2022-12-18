دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيل الفريق لمواجهة فرنسا، مساء الأحد، وعلى أرضية استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس العالم 2022.
وجاء تشكيل "التانغو على النحو التالي":
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
الدفاع: كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، تاغليافيكو، ناهويل مولينا.
الوسط: ماك إليستير، إينزو فرنانديز، دي باول،.
الهجوم: ليونيل ميسي، دي ماريا، جوليان ألفاريز.
فيما كشف المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، عن تشكيل "الديوك"، الذي جاء على الشكل الآتي:
حراسة المرمى: هوغو لوريس.
الدفاع: ثيو هيرنانديز، رافائيل فاران، أوباميكانو، جول كوندي.
الوسط: أدريان رابيو، تشواميني، أنطوان غريزمان.
الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، أوليفييه جيرو.
ويسعى الفريقان لتحقيق اللقب الثالث في تاريخ مشاركاتهما في أكبر بطولات العالم، إذ سبق أن تُوج كل منهما باللقب مرتين.