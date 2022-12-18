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منتخبا فرنسا والأرجنتين يختتمان منافسات مونديال قطر.. تعرف إلى تشكيل الفريقين

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيل الفريق لمواجهة فرنسا، مساء الأحد، وعلى أرضية استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل "التانغو على النحو التالي":

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، تاغليافيكو، ناهويل مولينا.

الوسط: ماك إليستير، إينزو فرنانديز، دي باول،.

الهجوم: ليونيل ميسي، دي ماريا، جوليان ألفاريز.

 

فيما كشف المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، عن تشكيل "الديوك"، الذي جاء على الشكل الآتي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، رافائيل فاران، أوباميكانو، جول كوندي.

الوسط: أدريان رابيو، تشواميني، أنطوان غريزمان.

الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، أوليفييه جيرو.

 

ويسعى الفريقان لتحقيق اللقب الثالث في تاريخ مشاركاتهما في أكبر بطولات العالم، إذ سبق أن تُوج كل منهما باللقب مرتين.

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