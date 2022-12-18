المونديال بالعربية 2022المونديال بالعربية 2022

الأرجنتين تتوج بكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة كأس العالم 2022، بعد التفوّق على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، في مواجهة أقيمت على أرض استاد لوسيل، مساء الأحد.

وشهدت المباراة سيناريو دراماتيكي، إذ تقدم الأرجنتين أولاً عن طريق ليونيل ميسي ثمّ ضاعف أنخيل دي ماريا النتيجة، قبل أن يحرز كليان مبابي التعديل في ظرف دقيقتين، ثمّ سجّل "التانغو" الهدف الثالث عن طريق ميسي، ليعود مبابي ويعدل مجدداً، لتذهب المباراة لوقت إضافي، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح المنتخب الأمريكي الجنوبي.

وحصد المنتخب الأرجنتيني لقب أغلى بطولات العالم بعد غياب دام 36 عاماً، إذ كان آخر تتويج لها يعود لعام 1986.

يُعد هذا اللقب هو الثالث لمنتخب "التانغو" في تاريخ مشاركاته في المونديال.

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.