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نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيل الفريق لمواجهة فرنسا، مساء الأحد، وعلى أرضية استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل "التانغو على النحو التالي":

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، تاغليافيكو، ناهويل مولينا.

الوسط: ماك إليستير، إينزو فرنانديز، دي باول،.

الهجوم: ليونيل ميسي، دي ماريا، جوليان ألفاريز.

فيما كشف المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، عن تشكيل "الديوك"، الذي جاء على الشكل الآتي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، رافائيل فاران، أوباميكانو، جول كوندي.

الوسط: أدريان رابيو، تشواميني، أنطوان غريزمان.

الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، أوليفييه جيرو.

ويسعى الفريقان لتحقيق اللقب الثالث في تاريخ مشاركاتهما في أكبر بطولات العالم، إذ سبق أن تُوج كل منهما باللقب مرتين.