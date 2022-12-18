نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، استمرار غاريث ساوثغيت في منصب المدير الفني لمنتخب إنجلترا، حتّى نهاية عقده في عام 2024.

وأصدر اتحاد كرة القدم الإنجليزي بياناً رسمياً أعلن من خلاله استكمال الرحلة مع المدرب غاريث ساوثغيت، وقال مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد: "يُسعدنا أن نؤكد أن غاريث ساوثغيت يواصل تدريبه كمدير للمنتخب الوطني، وسيقود حملتنا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024".

ونشر حساب منتخب إنجلترا في موقع تويتر صورة غاريث ساوثغيت، وعلّق عليها قائلاً: "شكراً لك على دعمك الرائع، سنراكم في شهر مارس لبدء حملتنا التأهيلية في يورو 2024".

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" قد ودّع مونديال قطر من الدور ربع النهائي، عقب الهزيمة من حامل اللقب المنتخب الفرنسي بهدفين لواحد، مما جعل مستقبل غاريث ساوثغيت مع الفريق في خطر، قبل أن يُعلن الاتحاد استمراره.

وكان ساوثغيت (52 عاماً) قد أشرف على تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016، وقاد الفريق إلى الوقوع في المركز الرابع في مونديال روسيا 2018، واحتلال وصافة "يورو" 2020.