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ملكة جمال كرواتيا السابقة تنشر صورا وفيديو كيف احتفلت بفوز منتخب بلادها على المغرب

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة صورا لها عقب فوز منتخب بلادها على المغرب ونيله الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم بقطر.

الصورة نشرتها عارضة الأزياء من ستاد خليفة الدولي بقطر على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام والذي يتابعها عليه 3.2 مليونا، قائلة بتعليق: "فخورة بأن أكون (علامة الميدالية البرونزية)"، لتنال الصور نحو 400 ألف تفاعل واعجاب خلال 7 ساعات فقط من نشرها.

ونشرت نول سلسلة مقاطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على صفحتها بانستغرام.

وخسر المنتخب المغربي من نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على أرض استاد خليفة الدولي، حيث سجّل هدفا المنتخب الكرواتي جوسكو جفارديول وميسلاف أورسيتش، في الدقيقتين 7 و42 من زمن اللقاء، فيما أحرز أشرف داري هدف "أسود الأطلس" الوحيد، عند الدقيقة 9.

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