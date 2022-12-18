نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

"يعطونك الأمل ثم يقتلونك".. كرواتيا تتمرد على البرازيل وتقصيها من كأس العالم

البرازيل ضد كرواتيا والأرجنتين ضد هولندا.. من ترشح الأرقام للتأهل إلى نصف النهائي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة صورا لها عقب فوز منتخب بلادها على المغرب ونيله الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم بقطر.

الصورة نشرتها عارضة الأزياء من ستاد خليفة الدولي بقطر على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام والذي يتابعها عليه 3.2 مليونا، قائلة بتعليق: "فخورة بأن أكون (علامة الميدالية البرونزية)"، لتنال الصور نحو 400 ألف تفاعل واعجاب خلال 7 ساعات فقط من نشرها.

ونشرت نول سلسلة مقاطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على صفحتها بانستغرام.

وخسر المنتخب المغربي من نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على أرض استاد خليفة الدولي، حيث سجّل هدفا المنتخب الكرواتي جوسكو جفارديول وميسلاف أورسيتش، في الدقيقتين 7 و42 من زمن اللقاء، فيما أحرز أشرف داري هدف "أسود الأطلس" الوحيد، عند الدقيقة 9.