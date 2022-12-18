نشر السبت ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه لمواجهة كيليان مبابي وزملائه في نهائي بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي "التانغو" مع "الديوك" على أرض استاد لوسيل في المشهد الختامي للمونديال، مساء الأحد.

وستشهد مباراة الغد منافسة محتدمة بين المهاجم الأرجنتيني ونظيره الفرنسي على عدد من الجوائز، إذ برزا بقوة في مونديال قطر.

ويتشارك ميسي ومبابي صدارة ترتيب هدّافي أكبر بطولات العالم الجارية، برصيد 5 أهداف لكل واحد منهما.

ويتفوّق ليونيل على كيليان من حيث صناعة الأهداف، إذ قدّم الأول 3 تمريرات حاسمة، فيما صنع الثاني هدفين فقط.

وتصب الأفضلية في صالح ميسي على حساب مبابي من حيث الأكثر حصولاً على جائزة أفضل لاعب في المباراة، إذ تحصل ليونيل عليها (4 مرات) فيما نالها كيليان (3 مرات).

ويطمح المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عامًا للفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ مسيرته الكروية، رغم مشاركته في 4 نسخ سابقة، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018.

فيما يبحث المهاجم الفرنسي (23 عامًا) عن اللقب الأغلى للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق أن حققه مع الديوك في مونديال روسيا عام 2018.