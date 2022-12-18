هل يقرر لوكا مودريتش اعتزال اللعب دولياً؟.. النجم الكرواتي يجيب

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نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

"يعطونك الأمل ثم يقتلونك".. كرواتيا تتمرد على البرازيل وتقصيها من كأس العالم

البرازيل ضد كرواتيا والأرجنتين ضد هولندا.. من ترشح الأرقام للتأهل إلى نصف النهائي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر اللاعب لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، الاستمرار في لعب كرة القدم على الصعيد الدولي، رغم بلوغه عامه الـ 37.

وكان متوسط ميدان كرواتيا قد أنهى مشاركته رفقة الفريق في مونديال قطر بالمركز الثالث، إذ حصد منتخب بلاده الميدالية البرونزية عقب الفوز على منتخب المغرب بهدفين لواحد.

شارك لوكا مودريتش في جميع مباريات منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، وكان قد برز بقوة في مركزه.

وحسم قرار تعليق حذائه دولياً، إذ قال في تصريحات لـ "BEIN SPORTS" عقب نهاية مواجهة كرواتيا و"أسود الأطلس": "سنرى، أنا بحاجة للذهاب خطوة بخطوة، أنا استمتع بالمنتخب الوطني"، مُضيفاً: "ما زلتُ أشعر أنّني استطيع الأداء على مستوى عالٍ".

وتابع مودريتش بالقول: "أريد أن استمر على الأقل حتى دوري الأمم الأوروبية، هذا سيمنحني الوقت للتفكير في يورو 2024".

وتقام بطولة دوري الأمم في القارة العجوز خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، فيما تستضيف ألمانيا نهائيات "يورو" في عام 2024.

وخاض لوكا مودريتش 163 مباراة دولية، سجّل خلالها 23 هدفاً.