نشر الاثنين ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع فيديو وصور مواساة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للاعب المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي.

وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة كأس العالم 2022، بعد التفوّق على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، في مواجهة أقيمت على أرض استاد لوسيل، مساء الأحد.

وشهدت المباراة سيناريو دراماتيكي، إذ تقدم الأرجنتين أولاً عن طريق ليونيل ميسي ثمّ ضاعف أنخيل دي ماريا النتيجة، قبل أن يحرز كليان مبابي التعديل في ظرف دقيقتين، ثمّ سجّل "التانغو" الهدف الثالث عن طريق ميسي، ليعود مبابي ويعدل مجدداً، لتذهب المباراة لوقت إضافي، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح المنتخب الأمريكي الجنوبي.

وحصد المنتخب الأرجنتيني لقب أغلى بطولات العالم بعد غياب دام 36 عاماً، إذ كان آخر تتويج لها يعود لعام 1986.

يُعد هذا اللقب هو الثالث لمنتخب "التانغو" في تاريخ مشاركاته في المونديال.