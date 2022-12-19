نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اللاعب ليونيل ميسي البشت القطري، قبيل تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

وظهر النجم الأرجنتيني مرتدياً العباءة، وهي زي قطري تقليدي، خلال مراسم حفل التتويج ببطولة المونديال في نسختها الثانية والعشرين، مما أثار تفاعلاً في الأوساط الإعلامية، إذ تمّ تداول هذه اللقطات على نطاقٍ واسع.

ويُعد هذا اللقب هو الأول لميسي في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم، بعد أن شارك في 5 نسخ، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.

وحصد ليونيل ميسي (35 عامًا) جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر، بعد أن ساهم في إحراز 10 أهداف، إذ سجّل 7 وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

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