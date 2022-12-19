نشر الاثنين ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل رياضيون وإعلاميون ومغرّدون في موقع تويتر مع فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب التفوّق على المنتخب الفرنسي.

وهزم "التانغو" منافسه "الديوك" بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لمثلها.

ويُعد هذا اللقب هو الأول لميسي في تاريخ مسيرته الكروية، وبعد أن شارك في 5 نسخ على التوالي، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018 و2020.

ونال نهائي مونديال قطر الإشادة والإطراء، نظراً لجماليته وإثارته، إذ شهد سيناريو دراماتيكي بتسجيل الأهداف، ثمّ الكشف عن الفائز.

غرّد اللاعب السعودي السابق نواف التمياط: "شكراً قطر مونديال تاريخي وتنظيم مشرف واستثنائي.. نهائي للتاريخ يستاهل ميسي من جعل كرة القدم متعة اسبوعية لعشاق المستديرة حول العالم طوال ١٨ عام".

وقال الفنان ناصر القصبي: "شهر كامل من المتعة أجمل نسخة من كأس العالم الأرجنتين تستحق اللقب بجدارة نبارك لأشقائنا في قطر هذا النجاح الباهر في التنظيم".

وكتب المعلق الرياضي عامر عبد الله: "الارجنتين بطلاً لكاس العالم للمرة الثالثة .. بقيادة الاسطورة .. في اجمل نهائي في تاريخ كاس العالم .. عبقرية مبابي كادت ان تفسد حلم الحلقة الاخيرة .. عشاق التانقو .. ابارك لكم هاردلك عشاق فرنسا ومدربها الكبير ديشامب".

وغرّد الصحفي مالك الروقي: "بعد 36 عام ومن أرض العرب ..

ميسي يقود بلاده الأرجنتين للحصول على بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ..".

وقالت مغرّدة: "هذا المونديال سينمائي .. فعلها الأسطورة ميسي نهاية تليق بأجمل مونديال في التاريخ".