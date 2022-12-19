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نوع "البشت" الذي ألبسه أمير قطر لميسي ومكان صنعه يثير تفاعلا

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحظة تتويج ليونيل ميسي بكأس بطولة كأس العالم بقطر 2022 ولقطة إلباس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد "البشت" له.

وتعددت الآراء فمن المغردين من قال أن البشت من صنع منطقة الأحساء في المملكة العربية السعودية وآخرين ذهبوا إلى أنه "بشت السالم".

وهزم "التانغو" منافسه "الديوك" بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لمثلها.

ويُعد هذا اللقب هو الأول لميسي في تاريخ مسيرته الكروية، وبعد أن شارك في 5 نسخ على التوالي، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018 و2020.

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