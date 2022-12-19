أمير قطر يعلّق على ختام استضافة بلاده لنهائيات كأس العالم 2022

نشر الاثنين ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، على ختام استضافة بلاده لنهائيات كأس العالم 2022، والّتي استمرت 28 يوماً، وتحديداً منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحتّى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال أمير قطر عبر حسابه في موقع تويتر: "أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس".

وأضاف الشيخ تميم بن حمد: "ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

وتابع بالقول: "مع انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أتقدم بالشكر لكل من ساهم من جماهير ومتطوعين وأفراد ومؤسسات ووزارات في إنجاح البطولة وإظهارها ودولة قطر والعالم العربي بصورة مشرفة لملايين من المشاهدين حول العالم".

وأتمّ أمير قطر: "كما أشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم على التعاون البناء في تنظيم هذه البطولة وأتمنى أن يكون النجاح الذي حققناه في استضافة البطولة دافعاً لتقديم المزيد من العطاء خدمة ورفعة لوطننا الغالي".

وكان الشيخ تميم بن حمد قد تابع من على المدرجات معظم مباريات المونديال في نسخته الثانية والعشرين، وأعرب عن دعمه ومساندته للمنتخبات العربية الّتي شاركت في النهائيات، وهي: السعودية وتونس والمغرب.

يذكر أن بطولة كأس العالم 2022 شهدت مشاركة 32 منتخباً، وتوّج المنتخب الأرجنتيني باللقب على حساب المنتخب الفرنسي، بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.