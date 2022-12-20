نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

موقف لا يحسد عليه.. شاهد ما فعله مشجعو منتخب الأرجنتين بمراسل CNN

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت بعثة منتخب الأرجنتين إلى العاصمة، بوينس آيرس، الثلاثاء، بعد تتويجها بلقب كأس العالم 2022، وسط تجمع عشرات آلاف الأرجنتينيين في شوارع العاصمة للاحتفاء بأبطال العالم، ووسط كل ذلك كاد أن يعكر "شريط كهرباء" أفراح "راقصي التانغو" بعد أن كان على وشك إسقاط نجوم منتخب الأرجنتين على رأسهم ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.

وحطت البعثة في مطار العاصمة الأرجنتينية الإثنين قادمة من قطر، وكان ميسي ومدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أول من نزل من الطائرة وقد ظهرا وهما يحملان كأس العالم.

وغادر لاعبو الأرجنتين مطار العاصمة وسط هتافات عدد من المشجعين ووجود فرقة تغني أغنية "Muchachos" وهي الأغنية التي أصبحت نشيدا غير رسمي للأرجنتين في كأس العالم.

وأظهر مقطع فيديو 5 لاعبين من الأرجنتين على رأسهم ميسي ودي ماريا ودي بول وهم يجلسون على حافة سقف الحافلة المخصصة لأبطال العالم قبل أن يباغتهم شريط نقل كهرباء واصطدم برأس أحد اللاعبين وكاد أن يسقطه من أعلى الحافلة في حين انتبه له بقية اللاعبين.

واتجهت بعثة الأرجنتين من المطار إلى مركز التدريب الخاص بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حيث سيقضون الليلة قبل بدء مسيرة الاحتفال بتحقيق اللقب مساء الأربعاء.

وتجمهر عشرات آلاف المشجعين في شوارع العاصمة الأرجنتينية قبل يوم من مسيرة الاحتفال بكأس العالم 2022.