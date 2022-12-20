ناصر الخليفي: أشعر بمشاعر مختلطة بعد فوز ميسي وخسارة مبابي

نشر الاثنين ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه يشعر بـ"مشاعر مختلطة" بعد خسارة كيليان مبابي وفوز ليونيل ميسي بلقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مشيرا إلى أن هذا المونديال "يعد النسخة الأفضل في التاريخ".

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي، يوم الأحد، بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، في المباراة النهائية من نهائيات أكبر بطولات العالم.

وتحدث ناصر الخليفي عقب نهاية البطولة، قائلا: "على الصعيد الشخصي فهي مشاعر مختلطة، بعد الأداء الرائع الذي قدمه منتخب فرنسا، وكيليان مبابي هداف كأس العالم، لقد حزنت لخسارة الديوك ولكني سعيد جدا لفوز الأرجنتين، وتتويج ميسي أسطورة الكرة العالمية"، حسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وأشاد الخليفي بلاعبي فريقه، إذ قال: "أنا فخور للغاية بما قدمه ميسي ومبابي، وبأدائهما الرائع طوال البطولة، فقد قدموا كل شيء، وضربات الجزاء يلعب فيها الحظ دورا كبيرا".

وأعرب ناصر الخليفي عن شعوره بـ"الفخر" بما صنعته دولة قطر خلال استضافتها لبطولة كأس العالم، قائلا: "أنا فخور بما قدمته بلدي، والتي نظمت كأس عالم بطريقة ممتازة، ولقد كانت النسخة الأفضل في التاريخ".

واحتضنت العاصمة القطرية الدوحة منافسات المونديال في نسخته الثانية والعشرين، التي أقيمت للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وفي بلد عربي.