نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

موقف لا يحسد عليه.. شاهد ما فعله مشجعو منتخب الأرجنتين بمراسل CNN

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الشيف التركي، نصرت، جدلا بعد نزوله إلى أرضية ملعب لوسيل أثناء تتويج منتخب الأرجنتين ومحاولة التقاط صور مع لاعبي الأرجنتين بالإضافة إلى لمس كأس البطولة في مخالفة لقوانين الفيفا بشأن من يمكنه حمل الكأس.

وظهر الشيف نصرت وهو يقف مع لاعبي الأرجنتين أثناء احتفالهم بلقب كأس العالم ومحاولته التقاط صور مع بعض اللاعبين.

وظهر قائد "راقصي التانغو"، ليونيل ميسي، وهو يتجاهل طلب نصرت لالتقاط صورة معه بعد تحقيق لقب كأس العالم، لكن ميسي التقط صورة في النهاية مع نصرت ونشرها الشيف التركي عبر صفحته على إنستغرام.

من جانبه، التقط أنخيل دي ماريا صورة مع الشيف التركي وفعل بعض لاعبي الأرجنتين الأمر نفسه لكن بعض المغردين رصدوا تغير ملامح وجه لاعبي منتخب الأرجنتين.

وتساءل البعض عن سبب سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للشيف التركي بالنزول إل أرضية الملعب والتقاط صور مع اللاعبين، بالإضافة إل لمس كأس البطولة وهو ما يخالف قوانين الفيفا.