موقف لا يحسد عليه.. شاهد ما فعله مشجعو منتخب الأرجنتين بمراسل CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتهى عقد المدرب ديدييه ديشان مع منتخب فرنسا، عقب نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وحلّ منتخب "الديوك" وصيفاً في مونديال قطر، إذ خسر من المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، في المباراة النهائية.

ويرغب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، بعدم إضاعة الوقت، ويسعى ليكون الأمر واضحًا حول مستقبل ديدييه ديشان مع الفريق، لذلك وعد بالاتصال به في أقرب وقت.

وقال لو غريت لقناة "BFMTV" الفرنسية: "سأتصل به غداً أو بعد غد عندما يتعافى أيضًا، سنلتقي ببعضنا البعض في أقرب وقت ممكن بالطبع"، حسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

فيما صرّح ديدييه ديشان بعد الهزيمة من "التانغو" في المباراة النهائية، قائلاً: "أنت لستُ أول من يسأل، حتّى لو فزنا، لن أتمكن من الإجابة في تلك الليلة"، مُضيفاً: "بالطبع، أنا حزين للغاية على اللاعبين والجهاز الفني، لكن سألتقي برئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بداية العام المقبل وبعدها ستكتشف ذلك".

وكان ديدييه ديشان قد تولى المهمة الفنية للمنتخب الفرنسي في عام 2012، وقاد الفريق للتتويج بلقب المونديال في روسيا 2018.