غوارديولا يعلق على فوز ليونيل ميسي بلقب مونديال قطر

موقف لا يحسد عليه.. شاهد ما فعله مشجعو منتخب الأرجنتين بمراسل CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرر بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قوله إن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب رآه على الإطلاق، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022.

وكان المهاجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 35 عامًا، قد تُوّج بلقب مونديال قطر، للمرة الأولى في تاريخ مسيرته الكروية، عقب تغلّب "التانغو" على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة "السيتيسينز" وليفربول عن تتويج ميسي باللقب الأغلى: "كلّ شخص لديه رأي، هو (ليونيل) الأفضل على الإطلاق، بالنسبة لي قلتُ مرات عديدة، إنّه الأفضل".

وأضاف بيب: "سيكون من الصعب أن نفهم أنّه يمكن للاعب أن ينافس كلّ هذه السنوات بهذا الشكل"، موضحًا: "الأشخاص الذين رأوا بيليه أو ألفريدو دي ستيفانو أومارادونا، غالبًا ما تكون آرائهم عاطفية".

وتابع: "لو لم يفز (ميسي) بكأس العالم، رأيي حول ما فعله لكرة القدم العالمية لن يتغيّر في أيّ شيء على الإطلاق، بالطبع، بالنسبة له هذا هو الإنجاز الأخير لمهنة لا تصدق".

وعن لياقة لاعبيه الذين لم يشاركوا في نهائيات مونديال قطر، قال غوارديولا: "اللاعبون الذين شاركوا في كأس العالم في حال أفضل من الذين استمروا هنا، سيرجيو وإيرلينغ ورياض وكول، يفتقدون بعض الشيء، لقد تنافسوا كلّ يوم ونحن كان لدينا إجازة، لذلك من المهم الحفاظ على الإيقاع".

ويلتقي نادي مانشستر سيتي مع "الريدز"، مساء الخميس، ضمن منافسات دور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.