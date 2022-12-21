استقبال حافل لـ"أسود الأطلس" في المغرب بعد إنجازهم في مونديال قطر

نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظيت بعثة منتخب المغرب باستقبال حافل، فور وصولها إلى بلادها، يوم الثلاثاء، عقب الإنجاز التاريخي للفريق في نهائيات كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

وحرص الآلاف من الجماهير المغربية على استقبال "أسود الأطلس" وترديد الهتافات وإطلاق الألعاب النارية، وحمل الأعلام الوطنية ومجسم كأس العالم، والأسد الأطلسي، إضافة لصور عملاقة للاعبين والمدير الفني وليد الركراكي.

وتجولت حافلة منتخب المغرب المكشوفة وسط الشوارع، وبحضور جماهيري غزير، بدءا من مدينة سلا وحتى العاصمة الرباط، قبل وصول أفراد الفريق للقصر الملكي، إذ خصهم الملك محمد السادس باستقبال مميز.

وحقق "أسود الأطلس" المركز الرابع في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، كأول منتخب عربي وأفريقي يصنع ذلك، على مر التاريخ.

وتصدر منتخب المغرب ترتيب مجموعته السادسة برصيد 7 نقاط، في أكبر بطولات العالم، قبل أن يطيح بإسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية، ثم تعرّض للهزيمة من المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي، ومن المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.