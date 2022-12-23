موقف لا يحسد عليه.. شاهد ما فعله مشجعو منتخب الأرجنتين بمراسل CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يحاول معرفة كيف سُمح للشيف التركي، نصرت، بالدخول إلى أرضية ملعب لوسيل بعد نهائي كأس العالم 2022، بشكل غير قانوني، وأشار إلى أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وقال متحدث باسم فيفا في إطار رد على استفسار لـCNN بالعربية حول الجدل الذي أثاره دخول الشيف التركي إلى أرضية الملعب والتقاطه صور مع لاعبي الأرجنتين وحمله كأس البطولة: "بعد المراجعة، بدأ فيفا في محاولة معرفة كيف وصل بعض الأفراد غير المصرح لهم إلى الملعب بعد الحفل الختامي في ملعب لوسيل في 18 ديسمبر".

وتابع المتحدث بالقول: "سيتم اتخاذ الإجراء المناسب داخليا في هذا الصدد"، حسب تعبيره.

وأثار دخول نصرت إلى أرضية الملعب بشكل مفاجئ وسعيه لالتقاط صور مع لاعبي الأرجنتين وهم يحتفلون بتحقيق لقب كأس العالم جدلا واسعا وتساؤلات حول السبب الذي دفع الفيفا للسماح له بالدخول إلى أرضية الملعب.

وتطرق بعض المختصين إلى لقطة لمس الشيف التركي للقب كأس العالم متساءلين عن قانونية هذا الأمر وفقا لقواعد الفيفا.

وحاولت CNN أن تتواصل مع الفيفا للاطلاع على القوانين المتعلقة بلمس وحمل كأس أغلى ألقاب كرة القدم، لكنها لم تتلق ردا بعد في هذا الصدد.