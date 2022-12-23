مشاري العفاسي يستخدم مقطع فيديو لليونيل ميسي في الرد على أحد متابعيه

نشر الجمعة ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استخدم القارئ الكويتي مشاري العفاسي، مقطع فيديو خاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجمعة، بالرد على انتقاد أحد متابعيه.

وكتب العفاسي عبر صفحته الرسمية على تويتر: "الصلاة على النبي ﷺ : ترفع الدرجات - تمحو السيئات - تفرج الهم - توفي بها حق من حقوقه ﷺ - تنال بها شفاعته ومحبته وتوقيره ﷺ - يثني عليك ربك في الملأ الأعلى - القرب منه منزلة يوم القيامة - صلاتك تُعرض عليه ﷺ - سبب لاستجابة الدعاء - يطيب بها مجلسك - تخرجك من الظلمات إلى النور ﷺ"، حسب قوله.

ورد أحد المتابعين على القارئ الكويتي بالقول: "و الله انكم دعاة على أبواب جهنم ، تدعون الناس الى الشرك بدون علم أو قصد منكم ، اتق الله يا مشاري، أتستطيع ان تحمل اوزار امة بأسرها؟ كل ماقلته بتغريدتك شرك بالله، وكم وكم و الله ان القلب ليقطر دما. صدق رسول اللهﷺ شرُ علماء تحت سقف السماء، من فتاويكم خرجت الفتنة وإليكم تعود"، حسب تعبيره.

ورد العفاسي بفيديو شجار ميسي مع أحد لاعبي هولندا مع نهاية مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 وكتب فوقها: "صل على النبي واذهب من هنا"، حسب قوله.

وأثار استخدام الفيديو ردود فعل طريفة من جانب متابعي العفاسي وكتب له أحد المغردين: "فاموس شيخنا"، في حين ردد آخرون كلمات ميسي نفسها واكتفى غيرهم بالضحك.

وكان قد انتشر مقطع شجار ميسي مع أحد لاعبي هولندا بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ويتداوله العديد من المغردين لأسباب فكاهية.