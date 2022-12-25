الكشف عن حالة مصابي انهيار مدرج الصالة الرياضية بمصر

نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأحد، عن الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار مدرج صالة الدكتور حسن مصطفى في ضاحية 6 أكتوبر جنوب العاصمة القاهرة، خلال المباراة التي جمعت بين الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة كأس السوبر لكرة السلة.

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت سقوط السور الحديدي في مدرج الصالة، مما تسبب في إصابة 27 شخصاً، قبل أن يتدخل رجال الإسعاف والأمن، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع تويتر: "حالة واحدة تتلقي العلاج وخروج باقي مصابي سقوط استاد الصالة المغطاة بـ ٦ أكتوبر بعد تعافيهم بشكل كامل.. ووزير الرياضة يتواجد بمستشفى مصر الدولي حتى الاطمئنان على كافة الجماهير التي كانت متواجدة أثناء المباراة".

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن الوزير أشرف صبحي كلف لجنة لفحص ملابسات هذه الحادثة، ووجّه بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، والتعرّف على الأسباب الّتي أدت إلى سقوط السور الحديدي، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الواجبة، مع الاطمئنان على كافة الجماهير الّتي كانت متواجدة في المدرج.

ومن المتوقع أن يقرر اتحاد كرة السلة في مصر إعادة المباراة، إذ كانت قد توقفت في الربع الثالث، والنتيجة تُشير إلى تقدّم الاتحاد السكندري 67/ 45، على حساب "المارد الأحمر".