محمد صلاح ينشر صورة عائلية مهنئا بعيد الميلاد

نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، صورة له مع زوجته وأطفاله عشية ذكرى عيد الميلاد.

الصورة نشرها محمد صلاح على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وتظهر شجرة عيد الميلاد في الخلفية مكتفيا بالتعليق " MerryChristmas".

وكان محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، قد فاز بجائزة أفضل لاعب حول العالم بتصويت الجماهير المقدمة من "تيك توك"، خلال حفل جوائز "غلوب سوكر"، المقام في دبي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتفوّق مهاجم "الفراعنة" على عدد من اللاعبين، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي تيبو كورتوا، ليحصد جائزة جديدة هذا العام.