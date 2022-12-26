نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لمنتخب الإمارات، عن قائمة الفريق استعداداً لبطولة خليجي 25، والّتي ضمّت 26 لاعباً.

وشهدت القائمة استبعاد المهاجم علي مبخوت البالغ من العمر 32 عاماً، مما أثار جدلاً واسعاً في موقع تويتر، إذ لاقى هذا القرار اعتراضاً من بعض الجماهير الإماراتية.

ولم يكشف مدرب "الأبيض" عن سبب استبعاد علي مبخوت، فيما قالت تقارير صحفية محلية إن عدم دعوة مهاجم نادي الجزيرة يعود لأسباب فنية.

ويُعتبر علي مبخوت الهدّاف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 80 هدفاً بعد أن شارك في 105 مباراة دولية.

وسيخوض منتخب الإمارات بغياب مهاجمه المخضرم مباراة ودّية مع منتخب لبنان في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تحضيراً للبطولة الخليجية الّتي تقام في البصرة العراقية.

ويقع "الأبيض" في المجموعة الثانية، في نهائيات خليجي 25، إلى جانب منتخبات: قطر والكويت والبحرين.

وسبق لمنتخب الإمارات وأن توّج باللقب في مناسبتين، خلال عامي 2007 و2013.

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