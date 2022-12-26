دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم الاتهامات الموجّهة إلى زكريا أبو خلال، لاعب "أسود الأطلس"، الّتي طالته بخصوص سلوكه، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022.

وكان أحد المواقع الإلكترونية قد زعم أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً كان يسعى خلال تواجده في معكسر منتخب المغرب في قطر إلى "استقطاب أكبر عدد من المتتبعين إلى توجهه والتيار الديني الّذي يتبعه"، و "دفعهم إلى تبني أفكاره والدعوة إليها".

وأصدر اتحاد كرة القدم في المغرب بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي، دافع من خلاله عن المهاجم زكريا أبو خلال، مؤكداً على أنّه سيلجأ للطرق القانونية، إذ قال: "على اثر نشر احد المواقع الالكترونية لمقال يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكرياء ابوخلال اثناء مشاركته صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كاس العالم قطر 2022..تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا الاتهامات الباطلة التي طالته في هذا المقال".

وأضاف البيان: "حيث ابان اللاعب عن سلوك مثالي الى جانب زملائه من اجل تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي"، وتابع بالقول: "واذ تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن ادانتها الشديدة في تعاطي هذا الموقع الإلكتروني مع شخص وسلوك اللاعب زكرياء ابو خلال ومن خلاله لصورة المنتخب الوطني بكل فعالياته".

واختتم البيان: "كما تؤكد انها ستلجا الى المساطر القانونية لحماية اعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ودحض كل ادعاءات باطلة تمس سلوكهم او حياتهم الشخصية اثناء ممارسة مهامهم الوطنية".

وكان زكريا أبو خلال أحد عناصر تشكيل "أسود الأطلس" في منافسات مونديال قطر، وساهم في وصول الفريق للمربع الذهبي للمرة الأولى على مر تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم.