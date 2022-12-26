نيوكاسل يقفز لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسبوع الـ17

نشر الاثنين ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على نظيره ليستر سيتي، بثلاثية بيضاء، في مواجهة أقيمت على أرضية ملعب "كينغ باور"، مساء الاثنين، وضمن منافسات الأسبوع السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتناوب على تسجيل أهداف "الماكبايس" كلّ من: كريس وود وميغيل ألميرون وجويلينتون، في الدقائق: 3 و7 و32.

وقفز نيوكاسل يونايتد لوصافة ترتيب أندية "البريميرليغ" هذا الموسم برصيد 33 نقطة، بعد أن حقق فوزه التاسع مقابل هزيمة واحدة فقط، فيما تعادل في 6 مباريات.

وأثنى بعض المغرّدين في تويتر على أداء "الماكبايس"، فيما أشاد البعض الآخر بمشروع النادي تحت إشراف الإدارة السعودية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استحوذ على نيوكاسل يونايتد في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، ونجح في إحداث التغيير وتطويره حتّى أصبح من أبرز فرق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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