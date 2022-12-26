نشر الأحد ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل حارس حول العالم خلال عام 2022، وسط تواجد 3 أسماء عربية.

وضمّت القائمة 25 اسماً، من بينهم: المغربي ياسين بونو والتونسي أيمن دحمان والسعودي محمد العويس، بعد أن برزوا بقوة مع منتخباتهم الوطنية في نهائيات كأس العالم 2022، والّتي أقيمت في قطر.

وينافس الثلاثي العربي على الجائزة، 22 حارساً، وهم: هوغو لوريس، كاسبر شمايكل، جوردان بيكفورد، تيبو كورتوا، ميك مايغنان، كيفن تراب، مانويل نوير، دومينيك ليفاكوفيتش، فويتشيك شتشيسني، أندريس نوبرت، ديوغو كوستا، يان أوبلاك، أليسون بيكر، إيديرسون سانتانا، داميان مارتينيز، شويتشي غوندا، كيم سيونج جيو، سيرخو روشيت، مات تيرنر، غييرمو أوتشوا، إدوارد ميندي، وأندري أونان.

ومن المقرر أن يتمّ الإعلان عن الفائز بالجائزة في يناير/ كانون الثاني 2023.

وكان الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما قد توّج بجائزة الأفضل في العام الماضي.