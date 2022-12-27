بعد سطوعه في المونديال.. ليفربول يخطف جوهرة هولندية من مانشستر يونايتد

نشر الثلاثاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعلن نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي التوصل لاتفاق مع ليفربول الإنجليزي من أجل انتقال لاعبه كودي غاكبو، بعد أن كان الغريم التقليدي لـ"الريدز"، مانشستر يونايتد.

وكتب النادي الهولندي عبر صفحته الرسمية على تويتر: "لقد توصل بي إس في وليفربول لاتفاق على العرض المقدم لانتقال كودي جاكبو".

وتابع آيندهوفن قائلا: "سيسافر اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى إنجلترا وهناك سيجري الإجراءات اللازمة لإكمال انتقاله".

من جانبه، لم يصدر تصريح رسمي عن ليفربول بعد يؤكد إتمام الصفقة من الطرف الإنجليزي.

وكان اليونايتد الفريق الأقرب لضم غاكبو، الذي كان أحد أبرز اللاعبين الشبان في كأس العالم 2022، ولكن الصفقة لم تتم، ليختار اللاعب الهولندي الغريم التقليدي لـ"الشياطين الحمر"، ليفربول.