جيسي لينغارد ينتقد مانشستر يونايتد: قدموا لي "وعودًا كاذبة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد إن ناديه السابق، مانشستر يونايتد، قدّم له "وعودًا كاذبة" خلال الموسم الأخير الذي قضاه مع الفريق.

وكان المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا قد لعب مع "الشياطين الحمر" بين عامي 2008 و2021، تخلل هذه المدة إعارته لبعض الأندية المحلية.

وانتهت علاقة لينغارد مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، عقب نهاية عقده مع الفريق، قبل أن ينضم إلى صفوف نوتنغهام فورست بصفقة دائمة.

وانتقد جيسي لينغارد ناديه السابق بعد قلّة مشاركته مع 'الشياطين الحمر" في الموسم الماضي، تحت قيادة المدربين السابقين جونار سولشار ورالف رانغنيك، إذ قال لصحيفة "التليغراف" البريطانية: "لا أعرف ما هي المشكلة، ما زلتُ لا أحصل على إجابة حتى يومنا هذا".

وأضاف لينغارد: "لم أسأل حتى، أفضل أن يقول لي شخص ما هذا هو سبب عدم لعبك، لكنني لم أفهم ذلك أبداً".

وتابع بالقول: "كانت وعودًا كاذبة، كنت أتدرب بجد وكنت جيدًا، وكنت مستعدًا للعب، عندما تعمل بجد في التدريبات ولا تلعب في نهاية الأمر، فهذا أمر محبط للغاية".

وأكمل جيسي لينغارد: "كنت أواصل تدريبي وأقوم بعملي، ثم هنا وهناك كنت أذهب وأحاول تقديم أفضل ما لدي، كان العام الماضي (في مانشستر يونايتد) صعبًا"، موضحًا: "كان علي أن أتحمل ذلك لأنني كنت أعرف أنني سأكون في صفقة انتقال مجانية".