أحمد حسام "ميدو" يعود للتدريب من الإسماعيلي.. كيف جاءت ردود الفعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي الإسماعيلي المصري، الثلاثاء، تعيين أحمد حسام "ميدو" مديرًا فينًا للفريق حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد، خلفًا للمدرب الإسباني المقال كارلوس غاريدو.

ونشر حساب الإسماعيلي على تويتر صورًا من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، وذكر أن "التعاقد مع ميدو جاء بعد تجربته الناجحة في قيادة الدراويش في مواسم سابقة، وقدرته على إعادة الانضباط والهدوء داخل الفريق، واستعادة اللاعبين لمستواهم المعهود، وعودة الكرة الجميلة المعروفة عن الدراويش".

وسبق لـ"ميدو" البالغ من العمر 39 عامًا وأن قاد "الدراويش" خلال النصف الثاني من عام 2015، وحينها حقق مع الفريق عددًا من النتائج الإيجابية.

وعاد نجم "الفراعنة" السابق إلى مجال التدريب بعد غياب ما يقارب 3 أعوام، وتعود آخر تجربة تدريبية له إلى يناير/ كانون الثاني 2020 مع نادي مصر المقاصة.

ويعاني الإسماعيلي من سوء النتائج في مسابقة الدوري المصري، هذا الموسم، إذ يقع في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط فقط، عقب مرور 9 جولات، بعد أن حقق فوزًا وحيدًا مقابل 5 هزائم، فيما تعادل في 3 مباريات.

وتباينت ردود الفعل حول عودة أحمد حسام "ميدو" إلى مجال التدريب، إذ توقع البعض نجاحه مع "الدراويش" في الولاية الثانية، فيما اعتقد البعض الآخر أنّه معرض للإخفاق خاصة أن الفريق يمر بمرحلة سيئة.