نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي يحمل الأرجنتين على كتفيه.. وهذه مقارنة لأرقامه مع مارادونا 1986 في المكسيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف كريستوف غالتيير، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن توقيت عودة اللاعب ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق، عقب تتويجه رفقة منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022.

ويمر النجم الأرجنتيني بفترة راحة، بعد أن أنهى مشاركته في أكبر بطولات العالم، وقد تمّ اختياره أفضل لاعب خلالها، كما حصد اللقب الأغلى مع "التانغو".

وتحدّث مدرب النادي الباريسي في تصريحات صحفية قبل استئناف مسابقة الدوري الفرنسي، قائلاً: "بعد الانتصار والاحتفالات في الأرجنتين، قررنا أن ميسي سيعود في بداية يناير، سينضمّ إلينا في اليوم الثاني أو الثالث لبدء اللعب معنا مرة أخرى"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وسيغيب ليونيل ميسي عن مواجهة فريقه مع ستراسبورغ، في الأسبوع السادس عشر من منافسات (الليغا 1)، فيما أكد غالتيير جاهزية كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا لهذه المباراة.

فيما موقف المغربي أشرف حكيمي مشابه لزملائه، إذ التحق بصفوف باريس سان جيرمان فور انتهاء مشاركته مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم.

قال كريستوف غالتيير: "لعب حكيمي في كلّ مباراة من مبارياته في كأس العالم وأراد العودة للانضمام إلينا في أسرع وقت ممكن"، مُضيفاً: "تماماً مثل كيليان، الّذي لعب جيداً في كلّ مباراة، قرر العودة بسرعة، هذا لا يعني أنّه لن تكون هناك لحظة يتعيّن عليهم فيها قضاء بعض الوقت للتعافي".

وأتمّ غالتيير: "نيمار يتدرب بشكل طبيعي، دون قيود، إنّه يتدرب جيداً، والإصابة تلتئم، ذهنيا، يريد اللعب، لذلك كلّ شيء يسير على ما يرام".