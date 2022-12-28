نشر الأربعاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2022

ميسي على عرش المونديال.. هكذا تغلبت الأرجنتين على فرنسا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مرّت 10 أيام على نهاية بطولة كأس العالم 2022، والّتي استضافتها قطر، وتوّج بلقبها المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره الفرنسي، عقب الفوز عليه بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وأجرت بعض المنتخبات الّتي شاركت في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، تغييراً على منصب المدير الفني، فيما حافظ البعض الآخر على مسؤولي المهمة الفنية، خاصة من برز بقوة في أكبر بطولات العالم.

إليكم مصير المدربين الذين ظهروا في مونديال قطر، وفقاً لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

هيرفي رينارد: يمتد عقده مع السعودية حتّى عام 2027.

وليد الركراكي: لديه عقد مع المغرب ينتهي في عام 2026.

جلال قادري: يختتم عقده قريباً مع تونس، مع إمكانية التجديد.

فيليكس سانشيز: ينتهي عقده مع قطر في وقت قريب.

ليونيل سكالوني: مستمر مع الأرجنتين حتّى عام 2026.

هانسي فليك: قائم في منصبه مع ألمانيا لعام 2024.

غراهام أرنولد: ينتهي عقده قريباً مع أستراليا، قابل للاستمرار.

روبرتو مارتينيز: غادر منصب تدريب بلجيكا.

تيتي: انتهى عقده مع البرازيل وأكد رغبته في الرحيل.

ريغوبيرت سونغ: باقٍ في منصبه مع الكاميرون حتّى عام 2024.

جون هيردمان: مستقبله مجهول مع كندا.

لويس فرناندو: مستمر مع كوستاريكا حتى عام 2026.

زلاتكو داليتش: قائم في مركزه مع كرواتيا حتّى عام 2024.

جوستافو ألفارو: تبقى القليل في عقده مع الإكوادور، لكن يمكنه التوقيع على عقد جديد.

لويس إنريكي: ترك منصبه مع إسبانيا، وحلّ محله لويس دي لا فوينتي.

غريغ بيرهالتر: ينتهي عقده في وقت قريب مع أمريكا، قابل للاستمرار.

ديدييه ديشان: لم يتبقَ الكثير في عقده مع فرنسا، لكن من المتوقع استمراره.

كاسبر هوليماند: لديه عقد مع الدنمارك حتّى عام 2024.

أوتو أدو: غادر منصب تدريب منتخب غانا.

كارلوس كيروش: تخلى عن منصبه مع منتخب إيران.

تشيسلاف ميشنيفيتش: رحل من منصب الإشراف على منتخب بولندا.

روب بيغ: مستمر مع ويلز لعام 2026.

فرناندو سانتوس: غادر منصب تدريب البرتغال.

أليو سيسيه: قائم في مركزه مع السنغال حتّى عام 2024.

دييغو ألونسو: رحل من منصب قيادة الأوروغواي.

دراغان ستويكوفيتش: ينتهي عقده مع صربيا قريباً، وقابل للاستمرار.

باولو بينتو: ترك منصبه مع كوريا الجنوبية.

لويس فان خال: غادر وحلّ محله كومان في منصب تدريب هولندا.

غاريث ساوثغيت: مستمر مع إنجلترا لعام 2024.

هاجيمي مورياسو: جدد عقده مع اليابان حتّى عام 2026.

جيراردو مارتينو: ترك منصبه مع منتخب المكسيك.

مراد ياكين: باق في مركزه مع منتخب سويسرا لعام 2024.