دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جلس ماركوس راشفورد على مقاعد بدلاء نادي مانشستر يونايتد خلال مواجهة الفريق مع وولفرهامبتون واندررز، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب عقوبة انضباطية.

وأوضح المدير الفني للفريق، إريك تين هاغ، أن عدم إشراك المهاجم البالغ من 25 عامًا، بشكل أساسي في المباراة يعود لقرار تأديبي، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، وذلك خلال حديثه لقناة "BT Sport"، قبل صافرة البداية.

وعجز "الشياطين الحمر" عن هزّ شباك "الذئاب"، مما دفع المدرب الهولندي إلى إشراك راشفورد مع بداية الشوط الثاني، والذي استطاع أن يحرز هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 76، ليقود الفريق إلى تحقيق الفوز العاشر في مسابقة (البريميرليغ).

ونجح راشفورد في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، ووصل للمساهمة التهديفية رقم 9 في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، إذ أحرز 6 وصنع 3.