الدوري السعودي.. لاعب اتحاد جدة يخطف الأنظار بهدفٍ "عالمي"

نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف البرازيلي رومارينيو، لاعب نادي اتحاد جدة، الأنظار خلال مواجهة فريقه مع أبها، التي أقيمت على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في مسابقة دوري روشن السعودي، بعد أن سجّل هدفاً بطريقة جميلة للغاية.

وفاز "النمور" على أبها بهدفين لواحد، أحرز أحدهما المهاجم القادم من بلاد "السامبا"، ليحقق الفريق الفوز السابع.

وجاء هدف رومارينيو في الدقيقة 50 بمجهود فردي، إذ نجح في مراوغة مدافعي المنافس ثمّ وضع الكرة في الشباك.

وتفاعل مغرّدون في موقع تويتر مع الهدف، ووصفه البعض بـ "العالمي".

ووصل رومارينيو إلى الهدف رقم 2 في مسابقة دوري روشن السعودي، خلال الموسم الحالي، بعد أن شارك في 8 مباريات.

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