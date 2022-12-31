نشر السبت ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاش النجم المصري محمد صلاح لحظات جميلة وأخرى سيئة خلال عام 2022، إذ حقق العديد من الجوائز الفردية والجماعية مع نادي ليفربول الإنجليزي، فيما عانى من الإخفاق مع منتخب بلاده.

نال مهاجم "الريدز"، في عام 2022، جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الفائت، بالتساوي مع المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون برصيد 23 هدفا لكلّ منهما، واعتلى ترتيب أفضل صانعي الألعاب في المسابقة بـ 13 أسيست.

وحصد جائزة أفضل هدف في "البريميرليغ" عن الموسم الماضي، وذلك في شباك نادي مانشستر سيتي.

وفاز صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2021 في مناسبتين، من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الكتاب، كما تمّ اختياره لاعب العام في نادي ليفربول.

وظفر صلاح بجائزة أفضل لاعب حول العالم بتصويت الجماهير المقدمة من "تيك توك" خلال حفل جوائز "غلوب سوكر".

وحلّ صلاح في المركز الخامس في ترتيب قائمة الـ 30 مرشحاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب كرة قدم في عام 2022، المقدمة من مجلة "فراس فوتبول" الفرنسية.

على الصعيد الجماعي، توّج مع "الريدز" بثلاث بطولات، هي: كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدرع الخيرية، بينما خسر الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا من أمام ريال مدريد الإسباني.

فيما أخفق صلاح مع منتخب مصر خلال عام 2022، إذ تلقى رفقة "الفراعنة" صدمتين على التوالي، بعد أن تعرّض الفريق للخسارة من السنغال في نهائي بطولة الأمم الأفريقية، إضافة لعدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر، عقب الهزيمة من "أسود التيرانغا" في الدور الفاصل من التصفيات.