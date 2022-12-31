وزير الرياضة السعودي يعلق على انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر

نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، يوم الجمعة، على انضمام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر، في صفقة انتقال حر تمتد حتى عام 2025.

وكان "العالمي" قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن كسب خدمات أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

وقال وزير الرياضة السعودية عبر حسابه في موقع تويتر: "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، مرحبا بك كريستيانو رونالدو في المملكة"، وأضاف عبدالعزيز الفيصل: "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

ومن المتوقع أن يعكس ظهور مهاجم البرتغال، البالغ من العمر 37 عاما، في مسابقة دوري روشن السعودي تأثيرا كبيرا نحو الأفضل.