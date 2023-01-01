نشر الأحد ، 01 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي غريميو البرازيلي ضمّ المهاجم لويس سواريز إلى صفوف الفريق، لمدة عامين حتّى نهاية 2024، في صفقة انتقال حر.

وترك اللاعب الأوروغوياني، البالغ من العمر 35 عامًا، نادي طفولته ناسيونال في أكتوبر/ تشرين الأول 2202، بعد ثلاثة أشهر قضاها مع الفريق، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف في 16 مباراة، مما ساعده على الفوز بلقب الدوري المحلي.

وقال سواريز عبر حسابه في تويتر: "استعداداً لهذا التحدي الجميل في غريميو، أنا متحمس لوجودي هناك والاستمتاع به"، فيما غرّد حساب النادي البرازيلي: "لنذهب لويس، نحن على استعداد لتحقيق أشياء عظيمة معاً".

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، أن سواريز رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، إضافة لعرض آخر من الدوري الأمريكي، مُفضّلاً اللعب في بلاد "السامبا".

وسيكون غريميو النادي السادس في مسيرة المهاجم الأوروغوياني، إذ سبق أن لعب لأندية ناسيونال وأياكس أمستردام وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.