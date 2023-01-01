نشر الأحد ، 01 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، للإساءة العنصرية، خلال مواجهة فريقه مع بلد الوليد، والّتي انتهت بفوز "الميرنغي" بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في الدوري الإسباني.

وأظهرت لقطات مصورة ترديد الجماهير هُتافات عنصرية ضدّ اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 22 عاماً، وقد تداولها ناشطون على نطاقٍ واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً.

وليست هذه المرة الأولى الّتي يكون فيها فينيسيوس جونيور ضحية الانتهاكات العنصرية، إذ سبق وأن وجّهت هُتافات عنصرية ضدّه في ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وانتقد مهاجم ريال مدريد موقف رابطة (لاليغا) حول ما يتعرّض له، إذ قال عبر حسابه في موقع تويتر، مساء السبت: "يستمر السماح للعنصريين في الملاعب بمشاهدة أفضل نادٍ في العالم عن قُرب، ولا يزال لا ليغا لا يفعل شيئاً".

وأضاف فينيسيوس جونيور: "ساستمر في الحفاظ على رأسي عالياً أثناء الاحتفال بانتصاراتي وانتصارات ريال مدريد، في النهاية إنّها دائماً خطأي".