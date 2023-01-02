نادي النصر السعودي يكشف موعد حفل استقبال رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الإثنين، عن إقامة حفل استقبال للاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء، في ملعب مرسول بارك.

وكتب "العالمي" عبر حسابه في تويتر: "الحدث المنتظر حفل استقبال اللاعب الأعظم عالمياً، غـداً الثلاثـء، جماهير النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو، السابعة مسـاءً، في ساحة النصر".

ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجماهير في حفل الاستقبال، نظرًا لأهمية وقيمة المهاجم البرتغالي، الذي يعد أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

وكان نادي النصر قد كشف عن الظفر بخدمات رونالدو، الجمعة الماضي، لمدة موسمين وحتى عام 2025.

وتقرر أن يرتدي كريستيانو، البالغ من العمر 37 عامًا، قميص يحمل رقم 7 مع "العالمي".