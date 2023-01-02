دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، المطالبين بصفقات إضافية لتدعيم صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الشتوية، مُشيراً إلى أن "الريدز" ليس بوضع يسمح له بـ "رش الأموال".

وكان النادي الإنجليزي قد تعاقد مؤخرًا مع اللاعب الهولندي كودي غاكبو بصفقة مالية تبلغ قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار)، ثمّ تحوّل تركيز الجماهير والصحافة على من يمكن أن يجلبه ليفربول لتعزيز صفوفه.

وأعرب المدرب الألماني عن غضبه من التكهنات المستمرة أثناء "الميركاتو"، قائلا في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وبرينتفورد: "عمري الآن سبع سنوات وبضعة أشهر هنا، وكلّ فترة انتقالات تكون متشابهة إلى حد كبير"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف كلوب: "نتحدّث عن هذه الأشياء كما لو أن المال لن يلعب دوراً، مثل: من يهتم؟ الأمر ليس هكذا أبداً أنّه يمكنك فقط إنفاق المال، لا أريد أن أخيب آمال أيّ شخص، لكننا تعاقدنا مع لاعب متميز مثل كودي غاكبو، والشيء التالي الّذي يمكنك قراءته هو : من التالي؟"

وتابع: "الأمر كما لو لم يكن لدينا فريق، بصراحة.. لا يمكننا اللعب مثل لعبة مونوبولي (بنك الحظ)، لم نفهم ذلك قط ولا أفهمه".

وأكمل يورغن كلوب: "لقد قمنا دائمًا بفرز مواقفنا وهذا جزء كبير من فلسفتي، إذ أعمل مليئاً بالإيمان والثقة مع اللاعبين لدينا، ولا نستجوبهم باستمرار عن طريق إخبارهم أنّنا بحاجة إلى لاعب آخر لهذا المنصب أو ذاك".

وقال مدرب "الريدز": "هذا الشخص يتفاجأ الآن عندما أقول إنّنا لن نبدأ الآن في رش الأموال، يجب أن يكون ذلك واضحًا حقاً، مرة أخرى، إذا كان هناك شيء يمكننا القيام به، وهذا يعني اللاعب المناسب والوضع المالي المناسب، فسنقوم به، وإذا لم يكن كذلك، فعندئذٍ لا".