جثمان بيليه يصل ملعب سانتوس والجماهير تستعد لإلقاء نظرة الوداع

"لن يكون هناك بيليه آخر أبدًا".. نظرة على مسيرة الأسطورة الذي أوقف حربًا بكرة القدم

ممسكًا بيد والده.. عائلة أسطورة كرة القدم “بيليه” تنشر صورًا مؤثرة له من غرفته في المستشفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد البرازيليون لتوديع أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم "بيليه"، في حين أظهرت لقطات مصورة التقطتها طائرة بدون طيار جثمان بيليه، بعد وصوله إلى ملعب نادي سانتوس لكرة القدم.

كما أظهر مقطع فيديو، أنصار أسطورة كرة القدم الراحل بيليه وهم يشعلون الألعاب النارية في ساو باولو بينما تحمل سيارة نعشه في طريقها إلى نادي سانتوس.

وغادر نعش بيليه، مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، تحت حراسة مشددة من الشرطة إلى ملعب "أوربانو كالديرا" المشهور باسم "فيلا بيلميرو" بمدينة سانتوس، والذي لعب فيه أغلب سنواته، حيث سيتاح للجماهير توديعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وسيظل جثمان بيليه في الملعب حتى الساعة العاشرة صباح الثلاثاء، ثم يُحمل الجثمان في موكب عبر شوارع مدينة سانتوس، بما في ذلك المرور في الشارع الذي تعيش فيه سيليست أرانتس، والدة بيليه البالغة من العمر 100 عام، إلى أن يصل لمقبرة Memorial Necrópole Ecumênica في سانتوس، حيث ستقام جنازة خاصة مخصصة لأفراد الأسرة.



Credit: Photo by MIGUEL SCHINCARIOL/AFP via Getty Images

وأعلنت مستشفى ألبرت أينشتاين بساو باولو في البرازيل، وفاة نجم "السامبا" السابق، في 29 ديسمبر/ كانون الأول عاما 2022 بعمر 82 عامًا بعد معركة مع مرض السرطان. ويعتبر بيليه بطل كأس العالم ثلاث مرات مع البرازيل، أحد أعظم أساطير كرة القدم في كل العصور.