الدوري المصري.. مشادة "شيكابالا" وجماهير أسوان تُثير جدلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة دخول محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك، في مشادة مع جماهير نادي أسوان، خلال مواجهة "الفارس الأبيض" مع أسوان، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في مسابقة الدوري المصري.

وظهر "شيكابالا" غاضبًا بعد هُتافات جماهير أسوان ضدّه خلال مجريات المباراة وعقب نهايتها، ليدخل في مشادة مع الجماهير.

وقد تداول مغرّدون في موقع تويتر لقطات المشادة بين الطرفين، مما أثار جدلاً.

وكانت المباراة قد شهدت أيضًا اعتراض قائد الزمالك وزملائه على طاقم حكام المباراة، رفضًا لبعض القرارات.

وألحق نادي أسوان الخسارة الأولى بنظيره الزمالك في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، عقب التفوّق عليه بهدفين لواحد، ليتجمد رصيد "الفارس الأبيض" عند النقطة 24 في صدارة جدول الترتيب، فيما وصل منافسه للنقطة 15 في المركز السابع.

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