دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باستقبال حافل، أقيم في ملعب مرسول بارك، مساء الثلاثاء، خلال تقديمه كلاعبٍ في صفوف نادي النصر السعودي.

وبدأ الحفل بفقرة غنائية من الفنان السعودي عايض يوسف، ثمّ نزول المهاجم البرتغالي إلى أرضية الملعب مُرتدياً قميص "العالمي".

وتواجد خلال الحفل صديقة كريستيانو جورجينا رودريغيز وأطفاله.

وحضر في مدرجات ملعب مرسول بارك (معقل نادي النصر) عشرات الآلاف من المشجعين، الذين حرصوا على استقبال أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مر تاريخها، وقد رددوا الهُتافات وحملوا صوراً ولوحات تحمل عبارات باسم رونالدو.

وقبيل ظهوره في ملعب مرسول بارك، تحدث رونالدو إلى وسائل الإعلام، قال النجم البرتغالي إنه فضّل الانتقال لصفوف نادي النصر السعودي، بصفقة انتقال حر لمدة موسمين وحتى عام 2025.

وأضاف: "الكثير من الأندية سعت للتعاقد معي، لكن اخترت التوقيع لهذا النادي (النصر)، من أجل الفرصة التي منحت لي، ليس حتّى أطور كرة القدم بل لأطور جوانب أخرى في هذا البلد (السعودية)".

وتابع رونالدو: "أعلم ما أريده وما لا أريده، بالنسبة لي هذه فرصة للتغيير بالنسبة لي، والمساعدة بفضلي خبرتي وتجاربي للمساعدة في أمور عدة، وتشجيع النساء في مجال كرة القدم".

وقال: "أريد أن أعطي نظرة جديدة على كرة القدم وعن هذا البلد، وهذا ما جعلني أتخذ هذا القرار بالقدوم إلى هنا، وأغتنم هذه الفرصة".

وأوضح كريستيانو رونالدو: "لا أكترث كثيراً لما يقوله الناس، أنا اتخذتُ قراري، ولدي مسؤولية أريد تحملها".

وفي رده على انتقادات انتقاله للعب في السعودية، قال رونالدو إن الدوري السعودي يتسم بالتنافسية، وأشار إلى أن "هذا العقد كان فريدًا من نوعه لأنني لاعب فريد من نوعه، لقد حطمت الكثير من الألعاب القياسية في أوروبا، أريد أن أحكم أرقام قياسية هنا أيضًا، وبالنسبة لي هذا أمر طبيعي".

وأكد أحد أبرز لاعبي كرة القدم أنّه يتطلع للمشاركة مع "العالمي" في المباراة المقبلة، مُشيراً إلى رغبته في تحطيم الأرقام القياسية.

من جانبه، قال مسلّي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر: "رونالدو هو أفضل لاعب في كرة القدم بالنسبة لي، إنّه إضافة لنا وللدوري السعودي والكرة السعودية، وجود لاعب بهذا الحجم يعكس أن هناك رؤية واضحة لنقل الكرة من مرحلة إلى مرحلة أفضل".

وتابع بالقول: "هذا لاعب ليس هنا للفوز في مباراة أو بطولة، بل لنقل تجربة إبداع وإلهام، وليكون قدوةً، وسيكون داعماً لأكاديميات ومنشآت نادي النصر".

فيما تحدّث مدرب "العالمي" رودي غارسيا، قائلاً: "أنا سعيد جداً لوجود رونالدو هنا، هو أسطورة ومن المدهش أن يلعب هنا، أريد أن أجعله سعيداً وأريده أن يستمتع ويفوز مع النصر".