دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على تقارير صحفية أفادت بإمكانية انتقال اللاعب كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقه، قادماً من نادي النصر السعودي.

وكانت تقارير قد زعمت بوجود بند في عقد المهاجم البرتغالي مع "العالمي" يتيح له الانضمام لنيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على سبيل الإعارة من النصر، في حال تأهل النادي الإنجليزي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونفى إيدي هاو صحة التقارير المتداولة، إذ قال لشبكة "Sky Sports": "نتمنى لكريستيانو رونالدو كلّ التوفيق في مشروعه الجديد، لكن لا توجد حقيقة في ذلك من وجهة نظرنا".

ويرتبط رونالدو بعقدٍ مع نادي النصر لمدة موسمين حتى عام 2025، وتقرر أن يرتدي مع الفريق قميصاً يحمل رقم 7.

وأقيم في ملعب مرسول بارك، أمس الثلاثاء، حفل استقبال المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا، وسط حضور عائلته والآلاف من المشجعين.