عبارة جورجينا رودريغيز "هلا ومرحبا" لجماهير النصر السعودي تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلت جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، على جماهير نادي النصر السعودي بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها: "هلا ومرحبا".

وأظهرت لقطات مصورة تواجد جورجينا في غرفة الملابس الخاصة بـ"العالمي"، وحرصت على التحدث باللغة العربية خلال ترحبيها بجماهير النادي السعودي.

وتداول مغردون في موقع تويتر هذه اللقطات على نطاق واسع، مما أثار تفاعلا.

وحضرت عارضة الأزياء رفقة أطفالها مراسم حفل استقبال صديقها، خلال تقديم رونالدو كلاعب في صفوف نادي النصر، وذلك على أرضية ملعب مرسول بارك، مساء يوم الثلاثاء.

وكان النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما تحدث أيضاً باللغة العربية، إذ قال خلال الحفل للجماهير المتواجدة في مدرجات معقل نادي النصر: "أنا عالمي"، ليتفاعل مع قوله عدد كبير من المتابعين.