دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل عدد من المغردين في موقع تويتر مع لقطات مصورة أظهرت كريستيانو رونالدو يُهدي طفلة تشجع نادي النصر السعودي كرة موقعة منه، خلال حفل استقباله في ملعب مرسول بارك وتقديمه كلاعب في صفوف نادي النصر.

وكانت الطفلة قد خطفت أنظار المهاجم البرتغالي، إذ اختصها بكرة من بين 7 كرات قام بتوزيعها بشكل عشوائي على الجماهير في المدرجات، ولاقت هذه اللفتة استحسانا كبيرا وتصفيق الحضور.

وكذلك أظهرت لقطات طفلة أخرى تركض نحو كريستيانو رونالدو وعائلته أثناء خروجهما من أرضية الملعب، قبل أن يقوم اللاعب البالغ من العمر 37 عاما بمعانقتها.

وسيلعب المهاجم البرتغالي مع "العالمي" حتى عام 2025، وسيرتدي قميصا يحمل رقم 7، ومن المتوقع أن يعكس حضوره في مسابقة دوري روشن السعودي تأثيرا كبيرا نحو الأفضل، نظرا لأهيمته وقيمته في تاريخ لعبة كرة القدم.