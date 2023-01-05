دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزورة لبطاقة هوية للمقيمين في المملكة العربية السعودية كتب فيها "ملك يمين" في وصف صلة جورجينا بشريكها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الأمر الذي أثار تفاعلا ومطالبات بملاحقة قضائية لمن يقف وراء هذا التزوير.

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للتعليق على ما يتم تداوله دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويأتي هذا بعد التفاعل الواسع الذي أحدثه إعلان تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما لمدة عامين وحتى 2025.

وفي رد على انتقادات انتقاله للعب في السعودية، قال رونالدو إن الدوري السعودي يتسم بالتنافسية، وأشار إلى أن "هذا العقد كان فريدًا من نوعه لأنني لاعب فريد من نوعه، لقد حطمت الكثير من الألعاب القياسية في أوروبا، أريد أن أحكم أرقام قياسية هنا أيضًا، وبالنسبة لي هذا أمر طبيعي".

وكان مسلّي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر قد قال إن "رونالدو هو أفضل لاعب في كرة القدم بالنسبة لي، إنّه إضافة لنا وللدوري السعودي والكرة السعودية، وجود لاعب بهذا الحجم يعكس أن هناك رؤية واضحة لنقل الكرة من مرحلة إلى مرحلة أفضل".